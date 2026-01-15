Cabaret Saint Valentin Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
Cabaret Saint Valentin Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières samedi 14 février 2026.
Cabaret Saint Valentin
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 95 – 95 – 115 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
À l’occasion de la Saint Valentin, offrez (ou offrez vous) une expérience inoubliable mêlant gastronomie raffinée, spectacle d’exception et ambiance romantique, dans un lieu prestigieux.
.
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cabaret Saint Valentin
This Valentine?s Day, treat yourself (or someone else) to an unforgettable experience combining refined gastronomy, an exceptional show and a romantic atmosphere, in a prestigious venue.
L’événement Cabaret Saint Valentin Barbières a été mis à jour le 2026-01-15 par Valence Romans Tourisme