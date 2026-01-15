Cabaret Saint Valentin Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

Cabaret Saint Valentin

Les Ateliers Magiques de Dani Lary
20 Grande Rue
Barbières
Drôme

Tarif : 95 – 95 – 115 EUR

Début : 2026-02-14 20:00:00

À l’occasion de la Saint Valentin, offrez (ou offrez vous) une expérience inoubliable mêlant gastronomie raffinée, spectacle d’exception et ambiance romantique, dans un lieu prestigieux.

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 event@dani-lary.com

English : Cabaret Saint Valentin

This Valentine?s Day, treat yourself (or someone else) to an unforgettable experience combining refined gastronomy, an exceptional show and a romantic atmosphere, in a prestigious venue.

