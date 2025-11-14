Cabaret sans frontières [Regards croisés sur le monde] Espace Benoîte Groult Quimperlé

Cabaret sans frontières [Regards croisés sur le monde] Espace Benoîte Groult Quimperlé vendredi 14 novembre 2025.

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Avec ses chants d’espoir engagés célébrant amour, paix, tolérance et nature, le groupe Diya Faso avec ses 7 musiciens vous invite à la danse et au voyage sur une musique originale ; fusion de sonorités afro-mandingues teintées de groove et de reggae où tradition et modernité se mélangent.

Pour ses trente ans, le Bagad Men Ha Tan retrouve Doudou N’Diaye Rose Junior et ses percussionnistes sénégalais. Les sons du Bagad Men Ha Tan rentreront en communion avec le sabar pour clôturer cette soirée. .

