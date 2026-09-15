Cabaret sans frontières [Regards croisés sur le monde] Espace Benoîte Groult Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Cabaret sans frontières [Regards croisés sur le monde]

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Les Cabaret sans frontières vous invite à un voyage musical haut en couleurs !

Entre les sonorités métissées de Bab El West, où la poésie berbère rencontre l’énergie du rock et les traditions du Maghreb, et les rythmes vibrants de Onda Libre, inspirés des musiques d’Amérique du Sud, joropo vénézuélien, mexicain, mapale colombien et cumbia, cette soirée promet dépaysement, danse et émotions.

Deux groupes, deux horizons, une même envie de faire tomber les frontières à travers la musique.

Préparez-vous à embraquer pour une aventure festive et chaleureuse aux quatre coins du monde ! .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Cabaret sans frontières [Regards croisés sur le monde] Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS