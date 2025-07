¡Amour Cosmique : Valse Temporelle Cabaret sauvage Paris

¡Amour Cosmique : Valse Temporelle Cabaret sauvage Paris samedi 30 août 2025.

¡ entend offrir à son public une Safer Zone dans laquelle il peut s’exprimer comme il le souhaite, à travers sa danse, son style, son univers. C’est la raison pour laquelle on t’invite à venir comme tu le souhaites, ainsi qu’à respecter celles et ceux qui font de même. Nous appliquons une tolérance zéro quant aux violences discriminatoires, que celles-ci soient sexuelles, racistes, LGBTQIAphobes, grossophobes ou validistes. Sans oui, c’est non, il faut demander le consentement. Durant nos événements, si tu es témoin ou victime d’une quelconque agression, tu pourras retrouver des anges gardiens, identifiables grâce à une veste Venus Safer et des guirlandes, qui seront là pour t’aider. Pour une fête libre, inclusive et plus safe.

❌ RACISME ❌ SEXISME ❌ LGBTQIAPHOBIE ❌ GROSSOPHOBIE ❌ VALIDISME

° ‘ ́ ° ° ¡ ? sont de retour pour une nouvelle édition d’Amour Cosmique !

Le samedi 30 août 2025

de 16h00 à 06h00

gratuit sous condition

Gratuit avant 18h sur réservation

14 euros avant 22h

19 euros all night long

Public adultes.

Cabaret sauvage 59 Boulevard Macdonald 75019 Paris

Métro -> 7 : Porte de la Villette (Paris) (212m)

Bus -> 71139150152 : Porte de la Villette (Paris) (212m)

Vélib -> Porte de la Villette (238.99m)

Cabaret sauvage 59 Boulevard Macdonald 75019 Paris

Métro -> 7 : Porte de la Villette (Paris) (212m)

Bus -> 71139150152 : Porte de la Villette (Paris) (212m)

Vélib -> Porte de la Villette (238.99m)