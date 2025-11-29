Cabaret-spectacle Le sulfureux casting de Marie-Charlotte La Chapelle-sur-Oudon 6 rue de Pimodan Segré-en-Anjou Bleu
Tarif : 13 EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-12-07
2025-11-29 2025-12-07
Samedi 29 novembre 2025
20h30 Le sulfureux casting de Marie-Charlotte à la salle du 6, La Chapelle-sur-Oudon.
Restauration possible entre 19h et 20h15 sur réservation.
Avec la participation des humoristes Laëtitia, Marc et Louise Huby, ainsi que d’autres invités surprises. .
6 rue de Pimodan, Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 02 23 49 88
English :
Cabaret show ?Marie-Charlotte’s sultry casting? november 29, 2025
German :
Kabarett-Show ?Marie-Charlottes schwüles Casting ? 29. November 2025
Italiano :
Spettacolo di cabaret La sensuale fusione di Marie-Charlotte? 29 novembre 2025
Espanol :
Espectáculo de cabaret ?el sensual reparto de Marie-Charlotte? 29 de noviembre de 2025
