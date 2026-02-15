Cabaret St-Flo 2026 Quelle famille ! à Niort Niort
Cabaret St-Flo 2026 Quelle famille ! à Niort
202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 14 EUR
2026-02-20 2026-02-21 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-06 2026-03-07
Spectacle du Cabaret St-Flo les 20, 21, 27 et 28 février 2026 puis les 6 et 7 mars 2026 au Théâtre Jean Richard à Niort.
Pour cette nouvelle édition, le Cabaret St-Flo vous invite à sa table. Entre déjeuners dominicaux qui dérapent et retrouvailles émouvantes, la troupe vous entraîne dans un tourbillon de sketchs, de chansons et de chorégraphies. Une ambiance comme à la maison , pimentée par nos incontournables clins d’œil à l’actualité niortaise et aux élections à venir !
Ne restez pas sur le pas de la porte ! Face au succès des années précédentes (toutes complètes !), nous vous conseillons de réserver vos places sans attendre.
Tarif 14€ .
202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 14 03 63
