CABARET ST MICHEL – CABARET ST MICHEL Roz-Sur-Couesnon

CABARET ST MICHEL Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

ACTIV’ANIMATION PRÉSENTE : CABARET ST MICHELUn Dîner-spectacle sous le charme des plus grands moments de Cabaret. Chants, danses, Karaoké géant s’enchaineront dans un univers coloré et feutré. Le public sera étonné et complice de ce moment spectaculaire. De nombreux tableaux diverses et variés se succéderont pour le plus grand plaisir des sens. A consommer sans modération entre amis, en famille tout en partageant ces instants de bonheur. Dîner-spectacle hors boissons (Apéro maison et café offerts)

CABARET ST MICHEL ROUTE DE LA COTE 35610 Roz-Sur-Couesnon 35