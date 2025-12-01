CABARET ST PAUL DU BOIS Saint-Paul-du-Bois
CABARET ST PAUL DU BOIS Saint-Paul-du-Bois vendredi 12 décembre 2025.
CABARET ST PAUL DU BOIS
2 allée Georges moreau Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Les associations St Paul Artscène et les z’improbables vous propose une soirée exceptionnelle de théâtre d’improvisation, le vendredi 12 décembre à 20h30 à Saint-Paul-du-Bois.
Venez découvrir des histoires uniques, drôles et surprenantes, créées en direct sous vos yeux, dans une ambiance conviviale et festive. .
2 allée Georges moreau Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 08 29 98 les.zimprobables@gmail.com
English :
L’événement CABARET ST PAUL DU BOIS Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme du Choletais