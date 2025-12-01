CABARET ST PAUL DU BOIS

2 allée Georges moreau Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Les associations St Paul Artscène et les z’improbables vous propose une soirée exceptionnelle de théâtre d’improvisation, le vendredi 12 décembre à 20h30 à Saint-Paul-du-Bois.

Venez découvrir des histoires uniques, drôles et surprenantes, créées en direct sous vos yeux, dans une ambiance conviviale et festive. .

2 allée Georges moreau Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 08 29 98 les.zimprobables@gmail.com

L’événement CABARET ST PAUL DU BOIS Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de tourisme du Choletais