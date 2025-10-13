CABARET SUCCES FOLIE Vibraye
CABARET SUCCES FOLIE Vibraye vendredi 23 janvier 2026.
CABARET SUCCES FOLIE
Vibraye Sarthe
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2026-01-23 20:30:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
La compagnie Cénomane présente son tout nouveau spectacle SUCCES FOLIE.
Plume, strass, et paillettes autour de chansons et de danse. Bonne humeur garantie !!! .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 65 91 33
