CABARET SUCCES FOLIE Vibraye

CABARET SUCCES FOLIE Vibraye vendredi 23 janvier 2026.

CABARET SUCCES FOLIE

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 15 EUR

Début : 2026-01-23 20:30:00
La compagnie Cénomane présente son tout nouveau spectacle SUCCES FOLIE.
Plume, strass, et paillettes autour de chansons et de danse. Bonne humeur garantie !!!   .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 65 91 33 

L’événement CABARET SUCCES FOLIE Vibraye a été mis à jour le 2025-10-13 par Mairie de Vibraye