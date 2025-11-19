Cabaret Taverne de la paix La Ferté-Macé La Ferté Macé
Cabaret Taverne de la paix
La Ferté-Macé 6 Rue de la Victoire La Ferté Macé Orne
Début : 2026-01-17 19:00:00
fin : 2026-01-17 01:00:00
2026-01-17
Laissez vous éblouir par la magie des shows de plumes ,strass et paillettes , où les artistes se transforment en de grandes célébrités d’hier et aujourd’hui . Cet univers spectaculaire vous fera voyager entre fous rires et émotions autour d’un repas gastronomique . .
La Ferté-Macé 6 Rue de la Victoire La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 03 60 76 17 aubertstephan@gmail.com
