Cabaret Taverne de la paix La Ferté-Macé La Ferté Macé

Cabaret Taverne de la paix

La Ferté-Macé 6 Rue de la Victoire La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 01:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Laissez vous éblouir par la magie des shows de plumes ,strass et paillettes , où les artistes se transforment en de grandes célébrités d’hier et aujourd’hui . Cet univers spectaculaire vous fera voyager entre fous rires et émotions autour d’un repas gastronomique . .

La Ferté-Macé 6 Rue de la Victoire La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 03 60 76 17 aubertstephan@gmail.com

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English : Cabaret Taverne de la paix

L’événement Cabaret Taverne de la paix La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-03-10 par Flers agglo