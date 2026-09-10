Cabaret Téhéran, Gurshad Shaheman – Cie La Ligne d’ombre Triangle, cité de la danse Rennes
vendredi 27 novembre 2026 · Triangle, cité de la danse · Rennes
Informations pratiques
Cabaret Téhéran, Gurshad Shaheman – Cie La Ligne d’ombre Triangle, cité de la danse Rennes 27 et 28 novembre Ille-et-Vilaine
Dans la tradition du cabaret transformiste, Gurshad Shaheman nous plonge ici dans les nuits sulfureuses de Téhéran avant la révolution de 1979.
Gurshad Shaheman est un auteur, metteur en scène et performeur, franco-iranien. Dans Cabaret Téhéran, il nous plonge dans les nuits sulfureuses de Téhéran avant la révolution de 1979.
Dans la tradition du cabaret transformiste, il incarne une douzaine de figures de la pop culture iranienne à travers des chansons qui jalonnent l’Histoire. Entre chaque numéro, il relie son destin à ces figures et aux luttes contre l’oppression religieuse.
En empruntant les silhouettes des stars passées, il retrace l’histoire des mouvements féministes et queer en Iran, jusqu’au soulèvement « Femme, Vie, Liberté » de 2023.
Le Triangle X Festival TNB
[https://letriangle.org/agenda/2026-2027/cabaret-teheran](https://letriangle.org/agenda/2026-2027/cabaret-teheran)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-27T21:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-28T17:00:00.000+01:00
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Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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