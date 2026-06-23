CABARET TÉHÉRAN, GURSHAD SHAHEMAN Triangle – cité de la danse Rennes 27 et 28 novembre Ille-et-Vilaine

À partir d’images d’archives, Gurshad Shaheman raconte l’histoire des cabarets qui faisaient la réputation sulfureuse des nuits de Téhéran avant la révolution de 1979.

À partir d’images d’archives, Gurshad Shaheman raconte l’histoire des cabarets qui faisaient la réputation sulfureuse des nuits de Téhéran avant la révolution de 1979.

Téhéran, 1924. Qamar ol-Moluk Vaziri entre en scène, tête nue et décolleté plongeant. Devant des salles masculines, la diva chante l’amour, le vin, les poètes. Rend public le désir des femmes. C’était avant la révolution. Avant que la nuit se taise… Un siècle plus tard, Gurshad Shaheman reprend cet héritage iconoclaste dans un cabaret qui ressuscite une douzaine de silhouettes de la pop iranienne.

Un spectacle, vibrant et lumineux, où les numéros s’enchaînent, ponctués de brefs récits. Autant d’éclats de mémoire tenus dans le silence. De refrain en refrain, le jeune franco-iranien fait ressurgir l’Histoire, toujours sous contrainte : celle des nuits de Lalehzaar (le quartier des cabarets), comme celle des exils vers l’Europe, les États-Unis. De métamorphose en métamorphose, il réveille les luttes féministes et queer. Et au bout du voyage, une devise circule de bouche en bouche : « Femme, Vie, Liberté ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-27T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-28T17:00:00.000+01:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4227

Triangle – cité de la danse Bd de Yougoslavie, 35000 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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