Cabaret Textile-Flash Felt Flashmob feutré+Boum Atelier Tram-e Oloron-Sainte-Marie
Cabaret Textile-Flash Felt Flashmob feutré+Boum Atelier Tram-e Oloron-Sainte-Marie vendredi 10 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Cabaret Textile-Flash Felt Flashmob feutré+Boum
Atelier Tram-e 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Pour sa 6ème édition du Cabaret Textile, l’association Tram-e organise un Flahs flet. Une piste de danse, de la laine, du savon et des bases électro-pas-torales le public est invité a feutrer collectivement et en musique des petits carrés de laine locale. Assembés ils formeront un refuge textile inspiré des cayolars de montagne, présenté dans l’exposition Bonté d’Ovine, LaColporteuse de Natacha Sansoz au Bel Ordinaire en Septembre prochain. .
Atelier Tram-e 5 bis Rue de Rocgrand Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 63 37 32 trame.association@gmail.com
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English : Cabaret Textile-Flash Felt Flashmob feutré+Boum
L’événement Cabaret Textile-Flash Felt Flashmob feutré+Boum Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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