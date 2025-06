Cabaret Textile – Lescun 12 juillet 2025 14:00

2025-07-12 14:00:00

2025-07-12 23:59:00

2025-07-12

L’association Trame organise la quatrième édition du Cabaret Textile.

Au programme

14h-19h Marché des savoir-faire textiles et lainiers, atelier de création et de transmission (payant)

14h30-16h Conférence « La laine en agriculture » par Raul Ferrer Fernandez, atelier la laine comme solution aux sécheresses et à l’économie de l’eau

15h Atelier Choeur de femmes, chant autour des savoir-faire lainiers (payant)

Dès 15h Dj Set

16h30-18h Rencontres, regards croisés « éleveuses, artistes et artisanes », avec Camille Machado, Marie Labat, Sarah Langer, Natacha Sansoz, Olivia Bertrand,

18h Atelier slogans de femmes aux encres végétale

19h30 Performance Choeur de femmes (prix libre)

20h30 Concert Chelabôm (prix libre)

21h30 Concert « Nocturnes », en immersion dans le monde de la nuit avec la compagnie des musiques télescopiques (payant)

Buvette et restauration sur place .

64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 96 77 36 trame.association@gmail.com

