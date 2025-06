Cabaret Textile – Lescun 13 juillet 2025 08:00

Pyrénées-Atlantiques

Cabaret Textile Lescun Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-07-13 08:00:00

fin : 2025-07-13 23:59:00

2025-07-13

L’association Trame organise la quatrième édition du Cabaret Textile.

Au programme

8h randonnée en estive avec les ânes, pique-nique et rencontre à la cabane d’Anaye avec la bergère Marie Barbet. RDV parking Anapia

15h-18h Animations sur le plateau de Sanchèse, jeux textiles, installations artistique, démonstration de chiens de berger, animation nature sur la faune et flore locale

16h30 Conte de Serge Mauhourat

19h Concert Trucs, duo batteries et sonnailles amplifiées (place du village)

19h30 Repas fermier de producteurs locaux (place du village, sur réservation)

20h-23h Bal Bam Boom masqué, DJ Peyo (place du village) .

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 96 77 30 trame.association@gmail.com

