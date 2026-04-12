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Cabaret Théâtral Féministe Dix (Le) Maison de Quartier Nantes

Cabaret Théâtral Féministe Dix (Le) Maison de Quartier Nantes

Cabaret Théâtral Féministe Dix (Le) Maison de Quartier Nantes dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Dix (Le) Maison de Quartier

Adresse : 10 Place des Garennes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : A partir de 8 euros A parit de 8 euros au profit de l'association AlterSoin pour tous 44

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 16:00 –
Gratuit : non A partir de 8 euros A parit de 8 euros au profit de l’association AlterSoin pour tous 44 Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior 

Rejoignez-nous le 12 avril Salle du DIX à Nantes pour un Cabaret Théâtral Féministe au profit de notre association AlterSoin pour Tous 44.Porté par des femmes Artistes Nantaises: « La collective des soeurcières »Au programme: Contes, théâtre d’improvisation, slam de poésie, stand up, chants…Réservez dès maintenantVia le lien:https://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/cabaret-theatrale-feministe-12-avril-2026Tarif à partir de 8€ou par mail à: contact@altersoin.org

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 69 34 61 https://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/cabaret-theatrale-feministe-12-avril-2026


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