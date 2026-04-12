Cabaret Théâtral Féministe Dix (Le) Maison de Quartier Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 16:00 –

Gratuit : non A partir de 8 euros A parit de 8 euros au profit de l’association AlterSoin pour tous 44 Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

Rejoignez-nous le 12 avril Salle du DIX à Nantes pour un Cabaret Théâtral Féministe au profit de notre association AlterSoin pour Tous 44.Porté par des femmes Artistes Nantaises: « La collective des soeurcières »Au programme: Contes, théâtre d’improvisation, slam de poésie, stand up, chants…Réservez dès maintenantVia le lien:https://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/cabaret-theatrale-feministe-12-avril-2026Tarif à partir de 8€ou par mail à: contact@altersoin.org

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 34 61 https://www.helloasso.com/associations/altersoin-pour-tous-44/evenements/cabaret-theatrale-feministe-12-avril-2026



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