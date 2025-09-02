Cabaret théâtral Y a de l’espoir ! Rue du Tram Plélan-le-Petit

Rue du Tram Embarcadère Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 21:45:00

2026-03-28

Cabaret théâtral de Hanock Levin

Texte français de Lurence Sendrowick (éditions théâtrales)

Par la compagnie Marguerite Rosa et les autres

Féroce, bref, consternant et drôle, Y a de L’espoir! est l’expression d’une nécessité.

Composé de sketchs et de chansons d’Hanock Levin, ce cabaret passe en revue des scènes de vies acidulées et dresse un état du monde bien satirique. Pas d’erreur, c’est bien un miroir peint au vitriol. Une dizaine de saynètes vous seront servies là comme un rituel festif, corrosif et cathartique. Un petit verre ?

Conception Fabienne Rocaboy

Collaboration artistique Vincent Burlot

Composition musicale et chansons Franck Ollivry et Vincent Burlot

Création lumière et régie Cécile Le Bourdonnec

Régie son Thibault Galmiche

Avec Vincent Burlot, Yann Denécé, Jeanne François, Fabienne Rocaboy, Nicolas Sansier

Dès 10 ans

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h (paiement par carte bancaire) ou

à l’Office de Tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. (Informations par mail à infos@dinan-capfrehel.com ou par téléphone au 08 25 95 01 22 service 15 cts par appel + prix d’un appel)

– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

– Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Rue du Tram Embarcadère Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

