Cabaret théâtre d’impro avec la compagnie d’indécise Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Cabaret théâtre d’impro avec la compagnie d’indécise

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Les tables, l’exposition, le stand de livres de la maison qui pousse…tout sera source d’inspiration pour un cabaret improvisé unique. .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

