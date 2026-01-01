Cabaret théâtre d’improvisation Gien
Cabaret théâtre d’improvisation Gien samedi 10 janvier 2026.
Cabaret théâtre d’improvisation
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10
Cabaret théâtre d’improvisation organisé par Les Emotifs Associes
Le samedi 10 janvier Les Emotifs Associes vous invitent à leur cabaret théâtre d’improvisation qui aura lieu à 20h30 au Centre Anne de Beaujeu.
Réservation possible par le QR code sur l’affiche
Entrée Libre .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 29 92 15 emotifs.associes@gmail.com
English :
Improv cabaret organized by Les Emotifs Associes
