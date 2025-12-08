Cabaret Théâtre du Miroir

1 rue Principale Neubois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-20 2026-02-21

Découvrez le tout nouveau spectacle de la troupe du miroir !

Au programme des sketchs humoristiques principalement en français, des mimes inédits, de la danse moderne, des blagues, des séquences musicales inédites, des films parodiques et bien des surprises. .

1 rue Principale Neubois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 63 62

L’événement Cabaret Théâtre du Miroir Neubois a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé