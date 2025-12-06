Cabaret théâtre Les Saltimbranques Salle des Fêtes Saint-Eutrope-de-Born

Salle des Fêtes Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-06

2025-12-06

La troupe des Saltimbranques vous donne encore une fois rendez-vous pour son cabaret avec pour thème pour cette édition 2025 les hommes, les femmes, les couples ! . Le programme est composé de sketchs, de farces paysannes, de chansons, de parodies, de danses et d’anecdotes de la vie de tous les jours. Si vous aimez rire, pleurer (de joie), ne pas vous prendre au sérieux, venez nombreux les applaudir et les encourager.

La réservation est obligatoire. .

Salle des Fêtes Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 04 78

English : Cabaret théâtre Les Saltimbranques

The St Vivien troupe Les Saltimbranques invites you to spend an evening in good spirits. The program includes sketches, country farces and anecdotes from everyday life.

Reservations are essential.

German : Cabaret théâtre Les Saltimbranques

Die Theatergruppe Les Saltimbranques aus St. Vivien lädt Sie ein, einen Abend im Zeichen der guten Laune zu verbringen. Das Programm besteht aus Sketchen, Bauernstreichen und Anekdoten aus dem täglichen Leben.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

La troupe di St. Vivien Les Saltimbranques vi invita a trascorrere una serata all’insegna del buonumore. Il programma prevede sketch, farse e aneddoti della vita quotidiana.

La prenotazione è indispensabile.

Espanol : Cabaret théâtre Les Saltimbranques

La compañía Les Saltimbranques de St Vivien le invita a disfrutar de una velada de buen humor. El programa se compone de sketches, farsas y anécdotas de la vida cotidiana.

Es imprescindible reservar.

