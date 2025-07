Cabaret-théâtre Restaurant Xoko Goxoa Saint-Michel

Restaurant Xoko Goxoa 74 route d’Estérençuby Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques

100 ans de la vie d’une femme, contés en musique par Jo et Jane. Une création originale. Deux femmes pour raconter la vie d’une femme. La vie d’une femme pour conter toutes les autres. Tout part d’une phrase de la chanson de Ray Charles I got a woman Elle sait que la place d’une femme, c’est ici, dans la maison Une phrase dure à entendre en 2025…

Bien sûr Jane et Jo sont des personnages, incarnés par deux artistes locales, l’une chanteuse de gospel et l’autre chanteuse, auteure, compositrice. Entre récits, compositions originales et reprises de grands succès de jazz, elles vont nous parler des femmes, de leurs droits, de leur couleur et de leur force à travers la vie de Jasmine Greene, vie longue de 106 ans. .

Restaurant Xoko Goxoa 74 route d’Estérençuby Saint-Michel 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 06 34

