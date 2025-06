Cabaret transformiste NEUILLY SUR EURE Longny les Villages 26 juillet 2025 20:00

Orne

Cabaret transformiste NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette Longny les Villages Orne

Début : 2025-07-26 20:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

La Bonne Franquette reçoit Les Maestrias pour un show inoubliable !

Restauration sur place sur réservation (Assiette anglaise, chips, salade fromage, dessert)).

NEUILLY SUR EURE La Bonne Franquette

Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 91 00

English : Cabaret transformiste

German :

La Bonne Franquette empfängt Les Maestrias für eine unvergessliche Show!

Verpflegung vor Ort auf Reservierung (Englischer Teller, Chips, Salat, Käse, Dessert)).

Italiano :

La Bonne Franquette accoglie Les Maestrias per uno spettacolo indimenticabile!

Catering disponibile su prenotazione (piatto inglese, patatine, insalata, formaggio, dessert).

Espanol :

La Bonne Franquette recibe a Les Maestrias para un espectáculo inolvidable

Catering disponible bajo reserva (plato inglés, patatas fritas, ensalada, queso, postre).

