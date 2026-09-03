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Cabaret WANUBIDA Chapiteau « La Mal Lunée » Quingey

samedi 24 octobre 2026 · Chapiteau "La Mal Lunée" · Quingey

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Chapiteau "La Mal Lunée"
Adresse
6 Route d'Ornans
Ville
25440 Quingey
Département
Doubs
Tarif
15 15 Tarif réduit Tarif réduit

Quingey

Cabaret WANUBIDA

Chapiteau « La Mal Lunée » 6 Route d’Ornans Quingey Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:30:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25 2026-10-28 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

Le facteur commence sa tournée quotidienne.
Que représente cette figure en voie de disparition ?
Ce spectacle est une ode au maintien du lien social avec ses bons et ses mauvais côtés.
Une succession de gueules cassées, de pirouettes et d’amour, d’accordéon et de chutes.
Finalement, n’est-ce pas cela la vie ?
Dans ce spectacle, jongleurs, acrobates, danseurs, musiciens et clowns vous offrent un moment suspendu drôle, poétique et absurde.
Vous suivrez le facteur dans la ronde folle de sa distribution rocambolesque, à l’image des figures qui croisent sa route.   .

Chapiteau « La Mal Lunée » 6 Route d’Ornans Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Cabaret WANUBIDA

L’événement Cabaret WANUBIDA Quingey a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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