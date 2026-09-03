Informations pratiques

Quingey

Cabaret WANUBIDA

Chapiteau « La Mal Lunée » 6 Route d’Ornans Quingey Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 16:30:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25 2026-10-28 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-01

Le facteur commence sa tournée quotidienne.

Que représente cette figure en voie de disparition ?

Ce spectacle est une ode au maintien du lien social avec ses bons et ses mauvais côtés.

Une succession de gueules cassées, de pirouettes et d’amour, d’accordéon et de chutes.

Finalement, n’est-ce pas cela la vie ?

Dans ce spectacle, jongleurs, acrobates, danseurs, musiciens et clowns vous offrent un moment suspendu drôle, poétique et absurde.

Vous suivrez le facteur dans la ronde folle de sa distribution rocambolesque, à l’image des figures qui croisent sa route. .

Chapiteau « La Mal Lunée » 6 Route d’Ornans Quingey 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cabaret WANUBIDA

L’événement Cabaret WANUBIDA Quingey a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON