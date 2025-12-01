CABARET WESTERN Lieu-dit Monde Aurignac
CABARET WESTERN Lieu-dit Monde Aurignac vendredi 12 décembre 2025.
Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12 02:00:00
2025-12-12
Méga soirée de fin d’année à La Glissade
Fouillez vos placards, vos granges et greniers ! Pour fêter cette année qui vient de s’écouler, on vous convie au Saloon de La Glissade ! Alors sortez vos meilleures sapes de hors-la-loi, on part à la conquête de l’Ouest ! Du saloon, à la salle de jeux, en passant par des duels, des animations et des musiciens badass, il y aura des surprises derrière chaque botte de paille ! .
