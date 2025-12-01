CABARET WESTERN Lieu-dit Monde Aurignac

CABARET WESTERN

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12 02:00:00

2025-12-12

Méga soirée de fin d’année à La Glissade

Fouillez vos placards, vos granges et greniers ! Pour fêter cette année qui vient de s’écouler, on vous convie au Saloon de La Glissade ! Alors sortez vos meilleures sapes de hors-la-loi, on part à la conquête de l’Ouest ! Du saloon, à la salle de jeux, en passant par des duels, des animations et des musiciens badass, il y aura des surprises derrière chaque botte de paille ! .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby

Mega end-of-year party at La Glissade

Mega-Jahresendparty in La Glissade

Mega festa di fine anno a La Glissade

Mega fiesta de fin de curso en La Glissade

