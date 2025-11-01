Cabaret x Club d’Halloween Le Hasard Ludique Paris

Cabaret x Club d’Halloween Le Hasard Ludique Paris vendredi 31 octobre 2025.

Cette année, Afro Queer Rising vous convie à une nuit envoûtante et mystique où l’on danse, rit et célèbre avec les esprits.

Pour la deuxième fois depuis leur création, iels réunissent cabaret + club dans une seule soirée inoubliable…

Cabaret – 20h>23h

Afro Queer Rising est un collectif d’artistes queers et afrodescendant·es basé à Paris et en banlieue. À travers des soirées caritatives, nous finançons nos luttes et racontons nos histoires.

Le cabaret met en avant une programmation multidisciplinaire portée par des artistes du collectif : chant, musique live, poésie, drag, effeuillage, aérien et danse. L’objectif est clair : visibilité, empowerment et célébration de nos communautés.

Line-up :

⭐Jaj Hope

⭐Aitua

⭐Esther

⭐Kim Darlan

⭐Willow

⭐Mama Haram

Club – 23h>05h

À partir de 23h, le cabaret laisse place au club, qui prendra le relais jusqu’à l’aube. Fidèle à son ADN, le club est un espace festif, queer et afro, pensé comme une scène vivante pour mettre en avant nos DJs et performer·euses.

Pour cette édition spéciale, nous sommes très heureux·ses de collaborer avec le collectif Trésor Party, fondé par Monsieur Trésor. Trésor Party mêle musique, danse, drag et performance avec une énergie clubbing unique. Ce sera l’occasion de proposer des DJ sets croisés et une ambiance Afroqueer Halloween explosive.

Line-up :

⭐Mokish

⭐OKA

⭐Ka-Raba

⭐KLEOPATRA DIVINE

⭐Monsieur Trésor

Dress code : L’Esprit de la Mort

Le 31 octobre, Le Hasard Ludique s’embrase pour une nuit où les frontières s’effacent entre cabaret, clubbing et célébration queer & afro. Afro Queer Rising, CIVEN et Trésor Party unissent leurs magies pour une expérience inédite !

Le vendredi 31 octobre 2025

de 23h00 à 05h00

payant

Cabaret : 6 – 16€

Club : 12 – 16€

Public adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

