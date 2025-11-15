CABARET YANEN Pied-de-Borne
CABARET YANEN Pied-de-Borne samedi 15 novembre 2025.
CABARET YANEN
salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 0 – 0 – 12 EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 16:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Samedi 15 Novembre à 16h à la salle polyvalente de Pied-de-Borne, venez assister au cabaret Yanen.
Entrée 14€ Gratuit pour les de 12 ans. 1 coupe de champagne offerte !
Moment joyeux, festif et très convivial. Pensez à réserver !
Samedi 15 Novembre à 16h à la salle polyvalente de Pied-de-Borne, venez assister au cabaret Yanen.
Entrée 14€ Gratuit pour les de 12 ans. 1 coupe de champagne offerte !
Moment joyeux, festif et très convivial. Pensez à réserver ! .
salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81
English :
Saturday November 15 at 4pm at the Pied-de-Borne multi-purpose hall, come and see the Yanen cabaret.
Admission 14? Free for children under 12. 1 free glass of champagne!
A joyful, festive and very convivial moment. Don’t forget to book!
German :
Samstag, den 15. November um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle von Pied-de-Borne, besuchen Sie das Kabarett Yanen.
Eintritt 14 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. 1 Glas Champagner gratis!
Ein fröhlicher, festlicher und sehr geselliger Moment. Denken Sie an eine Reservierung!
Italiano :
Venite a vedere il cabaret di Yanen sabato 15 novembre alle 16.00 nella sala polivalente Pied-de-Borne.
Ingresso 14? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni. 1 bicchiere di champagne in omaggio!
Un momento gioioso, festoso e molto conviviale. Non dimenticate di prenotare!
Espanol :
Venga a ver el cabaret Yanen el sábado 15 de noviembre a las 16.00 h en la sala polivalente de Pied-de-Borne.
Entrada 14? Gratis para menores de 12 años. ¡1 copa de champán gratis!
Un momento alegre, festivo y muy agradable. ¡No olvide reservar!
L’événement CABARET YANEN Pied-de-Borne a été mis à jour le 2025-10-24 par 48-OT Mont Lozere