CABARET YANEN Pied-de-Borne

CABARET YANEN

salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 0 – 0 – 12 EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 16:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Samedi 15 Novembre à 16h à la salle polyvalente de Pied-de-Borne, venez assister au cabaret Yanen.

Entrée 14€ Gratuit pour les de 12 ans. 1 coupe de champagne offerte !

Moment joyeux, festif et très convivial. Pensez à réserver !

salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81

English :

Saturday November 15 at 4pm at the Pied-de-Borne multi-purpose hall, come and see the Yanen cabaret.

Admission 14? Free for children under 12. 1 free glass of champagne!

A joyful, festive and very convivial moment. Don’t forget to book!

German :

Samstag, den 15. November um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle von Pied-de-Borne, besuchen Sie das Kabarett Yanen.

Eintritt 14 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. 1 Glas Champagner gratis!

Ein fröhlicher, festlicher und sehr geselliger Moment. Denken Sie an eine Reservierung!

Italiano :

Venite a vedere il cabaret di Yanen sabato 15 novembre alle 16.00 nella sala polivalente Pied-de-Borne.

Ingresso 14? Gratuito per i bambini sotto i 12 anni. 1 bicchiere di champagne in omaggio!

Un momento gioioso, festoso e molto conviviale. Non dimenticate di prenotare!

Espanol :

Venga a ver el cabaret Yanen el sábado 15 de noviembre a las 16.00 h en la sala polivalente de Pied-de-Borne.

Entrada 14? Gratis para menores de 12 años. ¡1 copa de champán gratis!

Un momento alegre, festivo y muy agradable. ¡No olvide reservar!

