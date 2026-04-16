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CABARET YANEN Pied-de-Borne

CABARET YANEN Pied-de-Borne

CABARET YANEN Pied-de-Borne dimanche 26 avril 2026.

Adresse : LA FORGE

Ville : 48800 Pied-de-Borne

Département : Lozère

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : 0 0 Adulte

Pied-de-Borne

CABARET YANEN

LA FORGE Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 0 – 0 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Dimanche 26 Avril à 15h au ciné théâtre de La Forge après-midi cabaret et karaoké avec l’association Yanen.
Classiques de la chanson française toutes époques confondues!
Moment joyeux, festif et très convivial.
Spectacle au profit du secours populaire
Dimanche 26 Avril à 15h au ciné théâtre de La Forge après-midi cabaret et karaoké avec l’association Yanen.
Classiques de la chanson française toutes époques confondues!
Moment joyeux, festif et très convivial.
Spectacle au profit du secours populaire   .

LA FORGE Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 72 87 04 07 

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English :

Sunday April 26 at 3pm at the La Forge ciné-theater, afternoon cabaret and karaoke with the Yanen association.
French chanson classics from all eras!
A joyful, festive and very convivial moment.
Show in aid of secours populaire

L’événement CABARET YANEN Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere

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