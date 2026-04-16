Pied-de-Borne

CABARET YANEN

LA FORGE Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 0 – 0 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 Avril à 15h au ciné théâtre de La Forge après-midi cabaret et karaoké avec l’association Yanen.

Classiques de la chanson française toutes époques confondues!

Moment joyeux, festif et très convivial.

Spectacle au profit du secours populaire

Dimanche 26 Avril à 15h au ciné théâtre de La Forge après-midi cabaret et karaoké avec l’association Yanen.

Classiques de la chanson française toutes époques confondues!

Moment joyeux, festif et très convivial.

Spectacle au profit du secours populaire .

LA FORGE Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 72 87 04 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday April 26 at 3pm at the La Forge ciné-theater, afternoon cabaret and karaoke with the Yanen association.

French chanson classics from all eras!

A joyful, festive and very convivial moment.

Show in aid of secours populaire

L’événement CABARET YANEN Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere