CABARET YANEN Pied-de-Borne
CABARET YANEN Pied-de-Borne dimanche 26 avril 2026.
Pied-de-Borne
CABARET YANEN
LA FORGE Pied-de-Borne Lozère
Tarif : 0 – 0 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Dimanche 26 Avril à 15h au ciné théâtre de La Forge après-midi cabaret et karaoké avec l’association Yanen.
Classiques de la chanson française toutes époques confondues!
Moment joyeux, festif et très convivial.
Spectacle au profit du secours populaire
Dimanche 26 Avril à 15h au ciné théâtre de La Forge après-midi cabaret et karaoké avec l’association Yanen.
Classiques de la chanson française toutes époques confondues!
Moment joyeux, festif et très convivial.
Spectacle au profit du secours populaire .
LA FORGE Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 72 87 04 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday April 26 at 3pm at the La Forge ciné-theater, afternoon cabaret and karaoke with the Yanen association.
French chanson classics from all eras!
A joyful, festive and very convivial moment.
Show in aid of secours populaire
L’événement CABARET YANEN Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-04-11 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Pied-de-Borne (Lozère)
- CINÉCO ARCO Pied-de-Borne 19 avril 2026
- CINECO OUTSIDERS Pied-de-Borne 19 avril 2026
- CINÉCO LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Pied-de-Borne 20 avril 2026
- VIDE GRENIER Pied-de-Borne 12 juillet 2026
- FÊTE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne 21 août 2026