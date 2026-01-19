CABARET YANEN

Maison du Temps libre Vialas Lozère

Tarif : – – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Avec Yanen, la musique n’a pas d’âge ! Ce groupe de chanteurs amateurs, portés par la passion et la bonne humeur, vous emmène en voyage à travers les plus belles chansons françaises et autres pépites. Des mélodies intemporelles, des voix pleines de vie, et une ambiance toujours chaleureuse…

Inscriptions conseillées par mail.

Les Amis du Trenze vous proposent le cabaret Yanen (de Villefort)

Avec Yanen, la musique n’a pas d’âge ! Ce groupe de chanteurs amateurs, portés par la passion et la bonne humeur, vous emmène en voyage à travers les plus belles chansons françaises et autres pépites. Des mélodies intemporelles, des voix pleines de vie, et une ambiance toujours chaleureuse… Voici la recette secrète de nos soixantenaires (et moins !) pour transformer chaque manifestation en un moment inoubliable.

Inscriptions conseillées par mail lesamisdutrenze@laposte.net .

Maison du Temps libre Vialas 48220 Lozère Occitanie lesamisdutrenze@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Yanen, music is ageless! This group of amateur singers, driven by passion and good humor, takes you on a journey through the most beautiful French songs and other nuggets. Timeless melodies, lively voices and a warm atmosphere?

Registration by e-mail.

L’événement CABARET YANEN Vialas a été mis à jour le 2026-01-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère