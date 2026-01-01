Cabarets d’impro Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne

Cabarets d’impro

Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Centre social Lavault-Sainte-Anne Allier

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

La compagnie Le Cure-Yeux soutenue par l’association Balbuzz’Art vous propose un nouveau spectacle d’impro !

Et cette fois-ci elle ne sera pas seule puisqu’elle accueille les joueurs Bordelais de L’Épique chocolatine pour une soirée comme on les aime !

Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Centre social Lavault-Sainte-Anne 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Le Cure-Yeux company, supported by the Balbuzz’Art association, brings you a new improv show!

And this time they won’t be alone, as they welcome the Bordeaux players from L’Épique chocolatine for an evening just the way we like them!

