CABARETS RIVE GAUCHE salle des fêtes « Les Halles » Montréal Dimanche 14 décembre, 12h30 Plein tarif: 15€/ Tarif réduit: 12€/ Tarif Adhérent: 10€/ -12 ans: 5€/ -3 ans: Gratuit

Quatre musiciens et une chanteuse interprètent un répertoire de chansons poétiques, cocasses, parfois coquines, dans une ambiance feutrée et jazzy des cabarets des années 50.

Cabaret tou public avec:

Béatrice Artauzoul au chant

Didier Pascal au trombone

Paul Lambert à la batterie

Eric Robert à la contrebasse

Louis René Portellano au piano.

Programme:

12h30 : Ouverture des portes

13h00 : REPAS proposé par le Food truck « La Cuisine créole »

14h00 : CONCERT « Cabarets RIVE GAUCHE »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-14T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T17:00:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/l-oreille-du-hibou resa@loreilleduhibou.com 0695006360

salle des fêtes « Les Halles » Rue de la mairie 11290 Montréal Montréal 11290 Aude