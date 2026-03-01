CABARIDES MAISON CAZAC Cazac
CABARIDES MAISON CAZAC Cazac samedi 28 mars 2026.
CABARIDES
MAISON CAZAC Les Pagueres de Douelle Cazac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
CABARIDES, un cabaret loufoque, joyeux, émouvant et poétique.
D’une baronne à la recherche de l’amour, d’un anniversaire fêté d’une façon incongrue, d’un adieu élégant à la jeunesse, de la célébration de l’amitié, de l’amour, de la joie d’être au monde …, nos deux artistes complices se jouent des clichés sur la vieillesse qui collent encore à la peau… Leur âge ? On ne vous le dit pas, elles s’en chargeront ! Ce cabaret est un joyeux mélange de tendresse, de poésie, d’humour et de fantaisie pétillant, jubilatoire, décoiffant, émouvant et joyeusement décalé ! A voir pour se dé-rider…
Ouverture des portes à 19h, grignotage et buvette
Entrée libre
Réservation conseillée .
MAISON CAZAC Les Pagueres de Douelle Cazac 31230 Haute-Garonne Occitanie
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English :
CABARIDES, a zany, joyful, moving and poetic cabaret.
L’événement CABARIDES Cazac a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE