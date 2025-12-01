CABARIDES LA PETITE FORGE Plagnole

CABARIDES

LA PETITE FORGE 10 Route de l’Isle en Dodon Plagnole Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 17:00:00

fin : 2025-12-28 18:30:00

Date(s) :

2025-12-28

Dimanche 28 décembre à 17h à Plagnole

CABARIDES

Un cabaret joyeux, loufoque, émouvant, poétique,…

de et avec Marine Moutou et Claudine Trémeaux

Suivi d’un apéritif partagé

La Petite Forge 10 route de l’Isle en Dodon

31370 Plagnole

Tél. Hélène: 06 74 13 33 72

lapetiteforge31@gmail.co

CABARIDES

Ecriture, interprétation:Marine Moutou et Claudine Trémeaux

D’une baronne à la recherche de l’amour, d’un anniversaire fêté d’une façon incongrue, d’un adieu élégant à la jeunesse, de la célébration de l’amitié, de l’amour, de la joie d’être au monde …, nos deux artistes complices se jouent des clichés sur la vieillesse qui collent encore à la peau…

Leur âge ? On ne vous le dit pas, elles s’en chargeront !

Ce cabaret est un joyeux mélange de tendresse, de poésie, d’humour et de fantaisie: pétillant, jubilatoire, décoiffant, émouvant et joyeusement décalé !

A voir pour se dé-rider…

Durée : 1h15 tout public à partir de 12 ans .

LA PETITE FORGE 10 Route de l’Isle en Dodon Plagnole 31370 Haute-Garonne Occitanie lapetiteforge31@gmail.com

English :

Sunday, December 28 at 5 p.m. in Plagnole

CABARIDES

A joyful, zany, moving, poetic cabaret…

by and with Marine Moutou and Claudine Trémeaux

Followed by a shared aperitif

La Petite Forge 10 route de l?Isle en Dodon –

31370 Plagnole

Tel. Hélène: 06 74 13 33 72

lapetiteforge31@gmail.co

L’événement CABARIDES Plagnole a été mis à jour le 2025-12-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE