CABARIDES LA PETITE FORGE Plagnole

LA PETITE FORGE 10 Route de l’Isle en Dodon Plagnole Haute-Garonne
Début : 2025-12-28 17:00:00
fin : 2025-12-28 18:30:00
Dimanche 28 décembre à 17h à Plagnole
Un cabaret joyeux, loufoque, émouvant, poétique,…
de et avec Marine Moutou et Claudine Trémeaux
Suivi d’un apéritif partagé
La Petite Forge 10 route de l’Isle en Dodon
31370 Plagnole
Tél. Hélène: 06 74 13 33 72
lapetiteforge31@gmail.co
Ecriture, interprétation:Marine Moutou et Claudine Trémeaux
D’une baronne à la recherche de l’amour, d’un anniversaire fêté d’une façon incongrue, d’un adieu élégant à la jeunesse, de la célébration de l’amitié, de l’amour, de la joie d’être au monde …, nos deux artistes complices se jouent des clichés sur la vieillesse qui collent encore à la peau…
Leur âge ? On ne vous le dit pas, elles s’en chargeront !
Ce cabaret est un joyeux mélange de tendresse, de poésie, d’humour et de fantaisie: pétillant, jubilatoire, décoiffant, émouvant et joyeusement décalé !
A voir pour se dé-rider…
Durée : 1h15 tout public à partir de 12 ans .
English :
Sunday, December 28 at 5 p.m. in Plagnole
A joyful, zany, moving, poetic cabaret…
by and with Marine Moutou and Claudine Trémeaux
Followed by a shared aperitif
La Petite Forge 10 route de l?Isle en Dodon –
31370 Plagnole
Tel. Hélène: 06 74 13 33 72
lapetiteforge31@gmail.co
