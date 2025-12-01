Cabert d’improvisation No Name’s Le Hangar Zéro Le Havre

Cabert d’improvisation No Name’s

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre

13 décembre 2025 à 20h

2025-12-13

Ce samedi 13 décembre à 20h… prépare tes zygomatiques !

Le Cabaret Impro débarque au Hangar Zéro pour une soirée où tout peut arriver… et surtout l’inattendu.

Deux comédiens.

Zéro texte.

100% improvisation.

La règle du jeu ? Rien n’est écrit chaque scène naît de l’instant… et parfois du chaos (c’est normal, c’est de l’impro).

Attends-toi à

– Des situations improbables

– Des retournements absurdes

– De l’énergie brute et du rire en rafale

– Peut-être même à inspirer une scène, sans le vouloir…

(Parce que le rire, ça vaut bien un petit tip !)

Ambiance conviviale, humour affûté, spectacle vivant parfait pour terminer l’année dans un éclat de rire

Tu veux du direct, du vrai, du spontané ?

On t’en sert… bien chaud .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

