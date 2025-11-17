Cabinet de Curiosités Acoustiques Institut d’Acoustique, Le Mans Universit Le Mans

Cabinet de Curiosités Acoustiques

Institut d’Acoustique, Le Mans Universit Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

2026-01-17

Plongez au cœur du monde fascinant de l’acoustique avec le Cabinet de curiosités acoustiques, proposé par l’association RAmDAM et Le Mans Université. Le Laboratoire d’Acoustique ouvre ses portes au grand public pour faire découvrir la richesse et la diversité du son.

D’une pièce à l’autre, des expériences surprenantes révèlent les mystères des phénomènes acoustiques et éveillent la curiosité des petits comme des grands.

?? Institut d’Acoustique, Le Mans Université

?? 17 et 18 janvier, de 9h à 18h

??? Gratuit sur réservation uniquement

?? Tout public, à partir de 12 ans

?? Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Un événement dans le cadre de la biennale Le Mans Sonore, organisé par l’association Ramdam .

