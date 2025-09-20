Cabinet de curiosités au Château Qui qu’en grogne Château « Qui qu’en grogne » Moyen

Cabinet de curiosités au Château Qui qu’en grogne Château « Qui qu’en grogne » Moyen samedi 20 septembre 2025.

Cabinet de curiosités au Château Qui qu’en grogne 20 et 21 septembre Château « Qui qu’en grogne » Meurthe-et-Moselle

Tarif spécial : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Le mystérieux, l’inconnu, l’histoire, l’art, l’humour et la vie quotidienne sont mêlés dans ce cabinet. Le visiteur part pour un voyage dans le temps. L’exposition est construite comme un labyrinthe : c’est un désordre ordonné. Promenez-vous, asseyez-vous, prenez votre temps.

Identifiez les objets, ce ne sera pas facile, et devinez leurs usages. Chaque objet, chaque tableau, chaque photo a son histoire. Écoutez-la…

Château « Qui qu’en grogne » 9 Rue du Château, 54118 Moyen Moyen 54118 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 20 91 28 03 https://www.chateau-quiquengrogne-moyen.fr Le château « Qui qu’en grogne » a été construit au XVe siècle par les évêques de Metz. Son histoire originale s’écrit, donc, en marge du duché de Lorraine.

Ses ruines sont imposantes et le logis du châtelain, complètement restauré, abrite plusieurs salles d’exposition. Parking possible dans la cour du château.

Le mystérieux, l’inconnu, l’histoire, l’art, l’humour et la vie quotidienne sont mêlés dans ce cabinet. Le visiteur part pour un voyage dans le temps. L’exposition est construite comme un labyrinthe…

© Association du château Qui qu’en grogne