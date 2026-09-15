Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine Bibliothèque-documentation du CEREP Sens
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque-documentation du CEREP · Sens
Informations pratiques
Sens
Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine
Bibliothèque-documentation du CEREP 5 Rue Rigault Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Ce lieu singulier rassemble des objets scientifiques, des spécimens naturalisés, des instruments anciens et des curiosités venues du monde entier. Il offre un regard fascinant sur l’histoire des collections et l’esprit encyclopédique d’autrefois, entre science et étonnement.
Réservation en ligne – Groupe de 15 personnes maximum par créneau .
Bibliothèque-documentation du CEREP 5 Rue Rigault Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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