Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine Bibliothèque-documentation du CEREP Sens

Informations pratiques

Sens

Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine

Bibliothèque-documentation du CEREP 5 Rue Rigault Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Ce lieu singulier rassemble des objets scientifiques, des spécimens naturalisés, des instruments anciens et des curiosités venues du monde entier. Il offre un regard fascinant sur l’histoire des collections et l’esprit encyclopédique d’autrefois, entre science et étonnement.

Réservation en ligne – Groupe de 15 personnes maximum par créneau .

Bibliothèque-documentation du CEREP 5 Rue Rigault Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)