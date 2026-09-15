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Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine Bibliothèque-documentation du CEREP Sens

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque-documentation du CEREP · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Bibliothèque-documentation du CEREP
Adresse
5 Rue Rigault
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sens

Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine

Bibliothèque-documentation du CEREP 5 Rue Rigault Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Ce lieu singulier rassemble des objets scientifiques, des spécimens naturalisés, des instruments anciens et des curiosités venues du monde entier. Il offre un regard fascinant sur l’histoire des collections et l’esprit encyclopédique d’autrefois, entre science et étonnement.
Réservation en ligne – Groupe de 15 personnes maximum par créneau   .

Bibliothèque-documentation du CEREP 5 Rue Rigault Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Cabinet de curiosités – Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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