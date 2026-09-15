Cabinet de Curiosités La Maison Rigolote Laval
samedi 10 octobre 2026 · La Maison Rigolote · Laval
Informations pratiques
Laval
Cabinet de Curiosités
La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-24 2026-10-26
La Maison Rigolote invite cinq artistes dans un cabinet de curiosités où les oeuvres plongées dans une demi obscurité auront besoin de lampe de poche, loupe ou smartphone pour pouvoir être bien observées.
Cabinet de curiosités avec Agnès Paszek, Christine Besson, Julien Leconte, Isama Beucher et Sylvia Defer. Un éclairage minimal dans les salles mises en obscurité pour pouvoir s’approcher au plus près de curiosités artistiques. Lampe de poche, loupe, smartphone conseillés. .
La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr
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English :
Maison Rigolote invites five artists to a cabinet of curiosities where the works, immersed in semi-darkness, will require a flashlight, magnifying glass, or smartphone to be properly viewed.
L’événement Cabinet de Curiosités Laval a été mis à jour le 2026-09-08 par LAVAL TOURISME
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