CABOSSE OU LA PARTICULARITE – LA PYRAMIDE Bagnols Sur Ceze

CABOSSE OU LA PARTICULARITE Début : 2025-11-25 à 18:30. Tarif : – euros.

Une bouleversante ode à la différence, à découvrir en famille.Cabosse est née avec une particularité. Alors elle s’écrit à elle-même, quand elle sera grande, « finie de fabriquer », et qu’elle s’aimera enfin. L’adulte qu’elle est devenue retrouve la lettre… Un récit initiatique sur l’acceptation de soi, une histoire vécue, tendre et drôle, qui parle aux adultes autant qu’aux enfants.Cette histoire de différence et de réconciliation avec l’enfant qu’on a été, aussi touchante que juste, permettra aux petits et aux plus grands d’ouvrir un dialogue salutaire. De et avec : Fanny Corbasson / Mise en scène : Gilles Droulez / Direction d’acteur : Françoise Dasque / Scénographie et lumière : Denis Guex. COMPAGNIE LES AFFAMÉS

LA PYRAMIDE RUE RACINE 30200 Bagnols Sur Ceze 30