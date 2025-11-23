Cabourg Capitale Romantique Cabourg

Cabourg Capitale Romantique

Le rendez-vous incontournable des romantiques ! Cette année encore Cabourg vous réserve de nombreuses surprises et animations à l’occasion de la Saint-Valentin.

Du 14 au 15 février, venez vivre un week-end exceptionnel en bord de mer, placé sous le signe du romantisme !

Depuis 11 ans déjà, nous vous faisons vibrer au rythme de l’amour à chaque Saint Valentin ! Cette année encore, notre événement Cabourg, Capitale Romantique vous réserve de nombreuses animations à partager en couple, en solo ou en famille, pour célébrer l’amour avec un grand A !

Programmation complète et modalités à venir. .

English : Cabourg Capitale Romantique

A must for romantics! Once again this year, Cabourg has a host of surprises and events in store for Valentine’s Day.

German : Cabourg Capitale Romantique

Der unumgängliche Termin für Romantiker! Auch dieses Jahr hält Cabourg anlässlich des Valentinstags wieder zahlreiche Überraschungen und Animationen für Sie bereit.

Italiano :

Il luogo ideale per i romantici! Anche quest’anno Cabourg ha in serbo una serie di sorprese ed eventi per San Valentino.

Espanol :

El lugar ideal para los románticos Un año más, Cabourg tiene preparadas muchas sorpresas y eventos para San Valentín.

