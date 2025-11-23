Cabourg Capitale Romantique Cabourg
Centre-ville Cabourg Calvados
Samedi 2026-02-14
2026-02-15
2026-02-14
Le rendez-vous incontournable des romantiques ! Cette année encore Cabourg vous réserve de nombreuses surprises et animations à l'occasion de la Saint-Valentin.
Du 14 au 15 février, venez vivre un week-end exceptionnel en bord de mer, placé sous le signe du romantisme !
Depuis 11 ans déjà, nous vous faisons vibrer au rythme de l'amour à chaque Saint Valentin ! Cette année encore, notre événement Cabourg, Capitale Romantique vous réserve de nombreuses animations à partager en couple, en solo ou en famille, pour célébrer l'amour avec un grand A !
Programmation complète et modalités à venir.
Centre-ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
English : Cabourg Capitale Romantique
A must for romantics! Once again this year, Cabourg has a host of surprises and events in store for Valentine's Day.
German : Cabourg Capitale Romantique
Der unumgängliche Termin für Romantiker! Auch dieses Jahr hält Cabourg anlässlich des Valentinstags wieder zahlreiche Überraschungen und Animationen für Sie bereit.
Italiano :
Il luogo ideale per i romantici! Anche quest'anno Cabourg ha in serbo una serie di sorprese ed eventi per San Valentino.
Espanol :
El lugar ideal para los románticos Un año más, Cabourg tiene preparadas muchas sorpresas y eventos para San Valentín.
