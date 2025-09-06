Cab’s à Riot Plaine de l’étang de CABARIOT Cabariot

Plaine de l’étang de CABARIOT Lac de CABARIOT Cabariot Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 08:30:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

Date(s) :

2025-09-06

L’Association « Vieilles Mécaniques » organise sa 2ème édition du 1er Rassemblement de cabriolets de Charente-Maritime avec deux balades, projection d’un film en plein air, food-trucks, buvette, salon artisanal et exposition de véhicules.

Plaine de l’étang de CABARIOT Lac de CABARIOT Cabariot 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 20 21 51 cabsariot@gmail.com

English : Cab’s in Riot

The ‘Vieilles Mécaniques’ Association is organising its second Charente-Maritime Convertible Car Rally, featuring two drives, an open-air film screening, food trucks, a refreshment bar, a craft fair and a vehicle exhibition.

German : Cab’s in Riot

Der Verein „Vieilles Mécaniques” organisiert die zweite Ausgabe des ersten Cabrio-Treffens in Charente-Maritime mit zwei Ausfahrten, einer Open-Air-Filmvorführung, Food Trucks, einer Bar, einem Handwerksmarkt und einer Fahrzeugausstellung.

Italiano :

L’associazione « Vieilles Mécaniques » organizza la seconda edizione del 1° Raduno delle cabriolet della Charente-Maritime, con due corse, una proiezione di film all’aperto, camioncini, rinfreschi, una fiera dell’artigianato e un’esposizione di veicoli.

Espanol :

La asociación « Vieilles Mécaniques » organiza su 2ª edición del 1er Encuentro de descapotables de Charente-Maritime, con dos atracciones, una proyección de cine al aire libre, food-trucks, refrescos, una feria de artesanía y una exposición de vehículos.

L'événement Cab's à Riot Cabariot a été mis à jour le 2025-08-21