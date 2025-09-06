Cab’s à Riot Plaine de l’étang de CABARIOT Cabariot
Cab’s à Riot Plaine de l’étang de CABARIOT Cabariot samedi 6 septembre 2025.
Cab’s à Riot
Plaine de l’étang de CABARIOT Lac de CABARIOT Cabariot Charente-Maritime
Début : 2025-09-06 08:30:00
fin : 2025-09-07 19:00:00
2025-09-06
L’Association « Vieilles Mécaniques » organise sa 2ème édition du 1er Rassemblement de cabriolets de Charente-Maritime avec deux balades, projection d’un film en plein air, food-trucks, buvette, salon artisanal et exposition de véhicules.
Plaine de l'étang de CABARIOT Lac de CABARIOT Cabariot 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 20 21 51 cabsariot@gmail.com
English : Cab’s in Riot
The ‘Vieilles Mécaniques’ Association is organising its second Charente-Maritime Convertible Car Rally, featuring two drives, an open-air film screening, food trucks, a refreshment bar, a craft fair and a vehicle exhibition.
German : Cab’s in Riot
Der Verein „Vieilles Mécaniques” organisiert die zweite Ausgabe des ersten Cabrio-Treffens in Charente-Maritime mit zwei Ausfahrten, einer Open-Air-Filmvorführung, Food Trucks, einer Bar, einem Handwerksmarkt und einer Fahrzeugausstellung.
Italiano :
L’associazione « Vieilles Mécaniques » organizza la seconda edizione del 1° Raduno delle cabriolet della Charente-Maritime, con due corse, una proiezione di film all’aperto, camioncini, rinfreschi, una fiera dell’artigianato e un’esposizione di veicoli.
Espanol :
La asociación « Vieilles Mécaniques » organiza su 2ª edición del 1er Encuentro de descapotables de Charente-Maritime, con dos atracciones, una proyección de cine al aire libre, food-trucks, refrescos, una feria de artesanía y una exposición de vehículos.
