Cacao en fête, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Cacao en fête, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-30

2025-10-30

Dégustation-rituel autour du cacao. Avec Maria Laborde, originaire du Mexique, plongez dans une tradition ancienne où le cacao n’est pas seulement une boisson, mais un symbole de vie et de mémoire. Vous découvrirez son histoire, ses usages rituels et partagerez une

dégustation collective, dans un moment festif qui mêle culture, convivialité et transmission. Durée 1h. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

