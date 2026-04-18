Cacaothé Atelier Origami Périgueux
Cacaothé Atelier Origami Périgueux samedi 18 avril 2026.
Périgueux
Cacaothé Atelier Origami
7 Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:30:00
fin : 2026-04-18 21:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Apprends à origamiser ta boîte de jeu de société !
Au Cacaothé, coffee shop incontournable à Périgueux, les samedis soirs riment avec détente et convivialité grâce à nos soirées jeux, organisées chaque samedi jusqu’à 21h. Connue pour ses brunchs gourmands, ses boissons chaudes et son ambiance cosy, notre adresse propose aussi une alternative originale pour ceux qui recherchent des Activites Perigueux différentes, à partager entre amis ou en famille. Situé à proximité du centre historique de Périgueux, des quais de l’Isle et des lieux culturels du centre-ville, Cacaothé est l’endroit idéal pour prolonger la journée autour de jeux de société, dans une atmosphère chaleureuse et détendue. .
7 Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 75 41
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English : Cacaothé Atelier Origami
L’événement Cacaothé Atelier Origami Périgueux a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Communal de Périgueux
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