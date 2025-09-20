Cache-cache architectural Musée Départemental Breton Quimper

Samedi et dimanche, à 10h30 – Durée : 1h / Réservation obligatoire sur le site du musée.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Vous voici en possession de photos : un morceau d’escalier en pierre, un bout de bois, une moitié de fenêtre, des fragments de peinture ?

Un « cherche et trouve » en famille pour une première approche ludique de l’architecture du musée !

La partie de l'évêché dite Donjon de Rohan date des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L'ancien évêché est formé de deux bâtiments reliés en équerre autour de la tour d'escalier (XVIe siècle) du logis de Rohan. L'aile ouest (XVIIe siècle) s'appuie à la cathédrale. Elle a succédé, en 1646, à une construction du XVe siècle incendiée pendant les troubles de la Ligue. L'aile sud (XVIIIe siècle) a été allongée et agrandie vers l'est au XIXe siècle.

