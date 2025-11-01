Cache-Cache géant Mouthier-Haute-Pierre

Cache-Cache géant

Salle des fêtes Mouthier-Haute-Pierre Doubs

Lilou et Alicia vous proposent un cache cache géant dans le village sur la thématique d’Halloween.

3 rôles différencieront les participants

– Les innocents devront se cacher par groupe de 4 différenciés par couleur et échapper aux tueurs.

– Le méchant 1 adulte devra trouver les innocents, pourra se déplacer avec un véhicule bien spécifique.

– L’imposteur devra aider le méchant en lui envoyant des photos ou mots clés à l’insu de ses coéquipiers.

Pour participer

avoir minimum 12-13 ans

apporté un gilet jaune pour assurer votre sécurité

dure environ 1h30 à 2h00

Réservé aux habitants de Mouthier .

Salle des fêtes Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 40 38 95

