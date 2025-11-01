Cache-Cache géant Mouthier-Haute-Pierre
Cache-Cache géant Mouthier-Haute-Pierre samedi 1 novembre 2025.
Cache-Cache géant
Salle des fêtes Mouthier-Haute-Pierre Doubs
Lilou et Alicia vous proposent un cache cache géant dans le village sur la thématique d’Halloween.
3 rôles différencieront les participants
– Les innocents devront se cacher par groupe de 4 différenciés par couleur et échapper aux tueurs.
– Le méchant 1 adulte devra trouver les innocents, pourra se déplacer avec un véhicule bien spécifique.
– L’imposteur devra aider le méchant en lui envoyant des photos ou mots clés à l’insu de ses coéquipiers.
Pour participer
avoir minimum 12-13 ans
apporté un gilet jaune pour assurer votre sécurité
dure environ 1h30 à 2h00
Réservé aux habitants de Mouthier .
Salle des fêtes Mouthier-Haute-Pierre 25920 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 40 38 95
