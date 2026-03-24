Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive Pôle Culturel Saint-Pierre-du-Mont

Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive

Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-04-04

La compagnie Hecho en casa s’empare avec malice de l’album de jeunesse de Taï-Marc le Thanh et Rebecca Dautremer, qui transpose Cyrano de Bergerac dans le Japon du Moyen-Âge.

On retrouve bien sûr le célèbre héros d’Edmond Rostand, affublé de son grand nez, poète au grand cœur, épris en secret de sa cousine Roxane qui n’a d’yeux que pour le beau mais un peu limité Christian. Ici, pas de capes ni de collerettes, mais un Cyrano en kimono, une Roxane-geisha, des épées de Samouraïs et des buissons fleuris qui s’invitent avec poésie dans l’histoire. Les trois comédiennes qui ont recours au jeu de masque, nous emportent dans un autre espace temps, au fil d’un texte drôle et plein de finesse. Comment résister à cette célèbre histoire d’amour littéraire, baignée des effluves orientales des fleurs du Japon ? .

Pôle Culturel 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive

L’événement Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Mont-de-Marsan