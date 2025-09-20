Cache ou pas cache : un parcours secret dans la ville, Jeu d’enquête en famille MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Laval

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Livret disponible à l’accueil du MANAS et la Micro-Folie de Laval Agglomération (uniquement le samedi)

En dehors de leurs murs, les Musées d’art de Laval sont présents partout dans les rues lavalloises. De cache en cache, cette enquête vous invite à découvrir Laval dans le regard des artistes et vous demande discrétion, précision, rigueur et curiosité.

MANAS – Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers Place de la Trémoille, 53000 Laval, France Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire 0253741230 https://musees.laval.fr Le MANAS est un lieu unique consacré aux Arts Naïfs et Singuliers qui présente ses collections et des expositions temporaires sur 1100 m². Assurant une veille sur la création hors les normes, il est identifié au niveau national comme découvreur et soutien aux plasticiens éloignés des circuits de diffusion.

