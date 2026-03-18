Cache-pot en mosaïque

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

En écho à la Saison Méditerranée, les vagues deviennent un motif inspirant votre création en mosaïque. Consolidez vos compétences et prenez le temps de créer avec cet atelier pensé en deux séances. Concevez de A à Z votre cache-pot ornementé découpe de porcelaine et faïence, assemblage et décoration en volume, application du mortier-joint.

14h30-17h30 le samedi 18 avril + le samedi 25 avril (atelier en 2 séances)

**Adulte uniquement.**

En écho à la Saison Méditerranée, les vagues deviennent un motif inspirant votre création en mosaïque. Consolidez vos compétences et prenez le temps de créer avec cet atelier pensé en deux séances. Concevez de A à Z votre cache-pot ornementé découpe de porcelaine et faïence, assemblage et décoration en volume, application du mortier-joint.

14h30-17h30 le samedi 18 avril + le samedi 25 avril (atelier en 2 séances)

**Adulte uniquement.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

Echoing the Mediterranean Season, waves become a motif to inspire your mosaic creations. Consolidate your skills and take the time to create with this two-session workshop. Design your own ornamented planter from A to Z: cut porcelain and earthenware, assemble and decorate in volume, apply mortar and grout.

2.30 pm 5.30 pm Saturday April 18 + Saturday April 25 (2-session workshop)

**Adults only

L’événement Cache-pot en mosaïque Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme