Cache-toi Arsène ! Bibliothèque Villejean Rennes Samedi 14 mars, 15h30 Ille-et-Vilaine

Concert dessiné par Ronan Badel et mis en musique par Marion Le Berre, adapté du livre Cache-toi Arsène.

Début : 2026-03-14T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T16:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 32

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



